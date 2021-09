Resolution 88 Espace Tonkin, 12 octobre 2021, Villeurbanne.

Resolution 88

Espace Tonkin, le mardi 12 octobre à 20:00

Ce quintet londonien taillé dans le groove majoritaire, amateur de la « chatoyance » sonore des années 70 est devenu une valeur sûre de la scène jazz-funk britannique actuelle. Depuis 2012 et trois albums salués par la critique, les 5 jeunes musiciens ont multiplié les collaborations avec Christian Mc Bride, Marcus Miller, les Yellowjackets … Après le London Jazz Festival (première partie des Snarky Puppy) et plus près de nous le New Morning, ils débarquent à l’Espace Tonkin pour une soirée qui promet d’être ardente. Tous les ingrédients seront là : Le son soyeux du Fender Rhodes, le phrasé ciselé du Sax Ténor et bien sûr l’architecture rythmique entraînante et relevé. _Tom O’Grady : Fender Rhodes, claviers – Alex Hitchcock : sax ténor – Tiago Coimbra : basse – Ric Elsworth : batterie – Oli Blake : percussions_

15€ – 9€ – 8€ (carte VA)

Festival Un DOUA de Jazz

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon



