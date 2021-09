Roquevaire Yo’s BREW Bouches-du-Rhône, Roquevaire Resolana Son De Cuba Yo’s BREW Roquevaire Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Roquevaire

Resolana Son De Cuba Yo’s BREW, 9 octobre 2021, Roquevaire. Resolana Son De Cuba

Yo’s BREW, le samedi 9 octobre à 20:00

Ne manquez pas le Groupe Resolana Son De Cuba, originaire de Pertuis et de la région d’Aix en Provence avec : Michel à la guitare et au chant, Yandi aux percussions, Jackson à la flûte traversière, Gilbert au piano. Le groupe « Resolana son de cuba », membre de l’association “Pa ‘Gozar el son” Pertuis, s’est formé en janvier 2011 de la rencontre de musiciens passionnés de culture et musique cubaine. La Salsa et les musiques cubaines traditionnelles tel que jouées par “Buena Vista Social Club” font parties du style de prédilection de Resolana et lui confère une sonorité typique. Il retranscrit l’âme de Cuba si appréciée dans le monde. Le répertoire basé sur des reprises de grands standards s’étoffe également de compositions originales marquant ainsi une identité si particulière.

Entrée libre

♫♫♫ Yo’s BREW Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire Roquevaire Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:00:00 2021-10-09T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Roquevaire Autres Lieu Yo’s BREW Adresse Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire Ville Roquevaire lieuville Yo’s BREW Roquevaire