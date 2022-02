Réso’Eco, la démarche écologique industrielle Mairie de Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne Catégories d’évènement: Cenon-sur-Vienne

Réso’Éco, démarche d’Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) à destination des entreprises du territoire de Grand Châtellerault, organise ses 1er RDV d’affaires économie circulaire ouvert aux entreprises de Grand Châtellerault. Organisés en 2 temps indissociables : * Atelier d’identification des ressources organisé le jeudi 17 mars de 14h à 17h à Cenon-sur-Vienne * Rendez-vous d’affaires pour la concrétisation des échanges organisés le jeudi 31 mars de 16h à 18h à Cenon-sur-Vienne Inscription obligatoire ouverte à toutes les entreprises du terrtioire de Grand Châtellerault (inscription possible jusqu’au 10 mars) , nombre de places limité.

A destination des entreprises de Grand Châtellerault, insciption obligatoire

Réso’Éco, la démarche d’écologie industrielle de Grand Châtellerault organise ses RDV d’Affaires Économie Circulaire les jeudi 17 et 31 mars 2022. Mairie de Cenon-sur-Vienne Place Michel Gaudineau Cenon-sur-Vienne Vienne

