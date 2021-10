Nantua Nantua Ain, Nantua Résist’trouille Nantua Nantua Catégories d’évènement: Ain

Nantua

Résist’trouille Nantua, 31 octobre 2021, Nantua. Résist’trouille 2021-10-31 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-31 18:00:00 18:00:00 Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye

Nantua Ain Nantua Ain EUR 7 7 Venez vous amuser en famille ou entres amis au musée avec des jeux de société inédits. Pour l’occasion, venez déguisés! animation.museeresistance@ain.fr +33 4 74 75 07 50 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809 dernière mise à jour : 2021-10-18 par Office de Tourisme du Haut-Bugey Office de Tourisme du Haut-Bugey – source : Apidae TourismeOffice de Tourisme du Haut-Bugey – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ain, Nantua Autres Lieu Nantua Adresse Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain 3 montée de l'Abbaye Ville Nantua lieuville 46.15249#5.60826