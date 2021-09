Resisting Permanence – Regionale 22 La Kunsthalle Mulhouse, 25 novembre 2021, Mulhouse.

Resisting Permanence – Regionale 22

du jeudi 25 novembre au samedi 8 janvier 2022 à La Kunsthalle Mulhouse

Chaque jour, nous sommes témoins de la nature de l’impermanence. Pourtant, beaucoup d’entre nous résistent au lâcher prise en s’accrochant à la fausse illusion que les choses resteront permanentes. Développer la résilience à travers l’adversité nous aide à persévérer dans les voyages périlleux de la vie. Pour la Regionale de cette année, nous proposons une expérience cinématographique entre la salle de visionnage et l’espace d’exposition de La Kunsthalle Mulhouse. _Resisting permanence_ présente six films et vidéos de [Thomas Georg Blank](https://www.thomasgeorgblank.de/) et [Işik Kaya](http://isikkaya.com/) (Collectif Kaya&Blank), [Ruth Baettig](https://www.ruthbaettig.com/), [Guillaume Barth](http://www.guillaumebarth.com/), [Anuk Jovović](http://anukmiladinovic.com/), [Marian Mayland](https://www.marianmayland.de/2018/) et Mariana Murcia. Les œuvres de cette exposition abordent les sujets essentiels de notre époque ; la surveillance, la liberté, la résistance, les parcours individuels et la responsabilité. Les artistes rêvent d’un avenir plus juste et s’interrogent sur les propriétés belles et douloureuses de l’impermanence. Ils tentent de donner un sens à nos interconnexions, en cherchant le réel sous la surface, en essayant de trouver la justice et la paix et le désir de transcendance. Commissariat : Chantal Molleur _Vernissage le jeudi 25 novembre de 18:00 à 20:00._

Entrée libre et gratuite

Exposition collective organisée dans le cadre de la Régionale, programme trinational annuel.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



