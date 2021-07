Paris Temple protestant du Foyer de l'Âme Paris « Résister », un après-midi historique au Foyer de l’âme Temple protestant du Foyer de l’Âme Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Résister », un après-midi historique au Foyer de l’âme Temple protestant du Foyer de l’Âme, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. « Résister », un après-midi historique au Foyer de l’âme

Temple protestant du Foyer de l’Âme, le samedi 18 septembre à 16:00

Adélaïde Hautval Marie Médard Annette Monod Avec la participation de Frédéric Anquetil, Guy Aurenche, Hélène Hautval, Cécile Leblanc et Pierre Lyon-Cahen. Avec la collaboration des éditions Ampelos Participation de la librairie Jean Calvin. Trois femmes remarquables : évocation de trois femmes protestantes et résistantes pendant la Seconde guerre mondiale. Temple protestant du Foyer de l’Âme 7 bis rue du Pasteur Wagner 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Temple protestant du Foyer de l'Âme Adresse 7 bis rue du Pasteur Wagner 75011 Paris Ville Paris lieuville Temple protestant du Foyer de l'Âme Paris