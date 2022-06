Résiste – Cie Les Filles du Renard Pâle, 7 juillet 2022, .

Résiste – Cie Les Filles du Renard Pâle



2022-07-07 – 2022-07-07

Le spectacle débute à 21h



Une funambule évolue sur un fil à grande hauteur mais il est instable. Une musicienne est à ses côtés, bien ancrée. Chacune résiste à sa façon dans une lutte absurde comme cri de liberté.



Quoi qu’il arrive, rester sur ce fil Instable, sur le fil du rasoir. Ne jamais poser le pied au sol, parcourir ce chemin semblable à la vie où se succèdent les risques à prendre, le tout en musique. Surtout ne rien lâcher, résister, rester libre !



En guerrière, elle brave la pesanteur quand celui-ci s’affaisse, s’incline et s’assouplit… À ses côtés, sur la terre ferme, la musique en live s’accroche à son souffle et une chanteuse joue avec ses tripes. Un rock vibrant pour un nouvel équilibre.



Cette pièce est la première d’un tryptique avec « Respire » – création 2021 et « Révolte ou tentatives de l’échec » – création 2023.



La compagnie Les Filles du Renard Pâle

Les projets artistiques des Filles du Renard Pâle sont portés par la funambule Johanne Humblet. Son travail et sa démarche artistique, au sein de la compagnie, sont dans le dépassement de soi, chercher les limites et les repousser, le tout dans une volonté tenace de partage artistique, de rencontres et d’échanges.



Création collective sous la direction artistique de Johanne Humblet

Collaboration artistique : Yann Ecauvre, Maxime Bourdon

Création musicale : Deadwood

Funambules : Johanne Humblet, Sanja Kosonen

Chanteuses : Violette Legrand, Annelies Jonkers, Fanny Aquaron



Le festival l’Art Attrape se tient à la Friche la Belle de Mai, au Couvent et au Cancan du 7 au 10 juillet 2022. Musique, arts de la rue, entresorts, DJ sets, ateliers… Plus d’infos sur www.fairebrillerlesetoiles.com



Une proposition de Faire Briller les Etoile.

Funambule et rock’n’roll pour l’ouverture du festival L’Art Attrape !

Une proposition de Faire Briller les Etoiles

