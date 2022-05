Résiste, 13 mai 2022, .

Résiste

2022-05-13 21:15:00 – 2022-05-13

Avec audace, elle enchaîne les prouesses et multiplie les performances, soutenue par la complicité attentive d’une chanteuse en live. Chacune résiste à sa façon dans une lutte sans trêve comme un cri de liberté.



Fragiles et solides à la fois, les artistes bravent l’apesanteur et se risquent vers des chemins insoupçonnés.



​Vivre, c’est repousser ses propres limites, tenir, et plus que tout, résister !

Suspendue entre terre et ciel, la funambule Johanne Humblet joue avec son fil et renouvelle cette discipline. Elle chavire, se redresse et élargit le champ des possibles.

