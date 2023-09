Résistants – l’aventure immersive historique ancien Musée de la Libération de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Résistants – l’aventure immersive historique ancien Musée de la Libération de Paris Paris, 14 octobre 2023, Paris. Du samedi 14 octobre 2023 au dimanche 31 décembre 2023 :

.Tout public. A partir de 8 ans. payant Durée : 1h30 Sessions : les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés

et vacances scolaires (zone C). 4 sessions par jour Tarifs : à partir de 20€ la place Plongez au cœur de la résistance dans une expérience immersive unique, entre jeu de rôle grandeur nature, escape game et théâtre immersif. Plongez au cœur de la résistance pour revivre les actes de

courage et de détermination qui ont baigné de lumière cette sombre période de

l’Histoire. Entre jeu de rôle grandeur nature, escape game et théâtre

immersif, vivez un voyage temporel émouvant dans lequel vous ne serez pas

simple spectateur mais un acteur à part entière de l’action. De

l’appel du 18 juin à la libération de Paris en passant par la convocation du

conseil national de la Résistance, vous aurez l’opportunité de revivre les

grands actes de la résistance française dans cette expérience immersive unique

ancien Musée de la Libération de Paris 23 allée de la 2ème Division Blindée 75015 Paris Contact : https://www.resistants.paris/ rejoinsles@resistants.paris

