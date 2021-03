Toulouse Musée de la Résistance et de la Déportation Toulouse Résistante et survivante des camps : Jeanine Messerli Musée de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Musée de la Résistance et de la Déportation, le lundi 8 mars

Au travers de ses collections et de ses archives audiovisuelles, le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation vous présente Jeanine Messerli : très tôt révoltée contre l’invasion allemande et la dictature du régime de Vichy, Jeanine Messerli s’engage comme agente de liaison pour la Résistance locale.

Arrêtée, elle passe plusieurs mois à Fresnes avant d’être déportée

au camp de Ravensbrück. Mais aux côtés de ses soeurs de combat, la résistance à l’oppression se prolonge dans le monde concentrationnaire… Site internet et Facebook

Musée de la Résistance et de la Déportation 52, allée des Demoiselles 31400 Toulouse

2021-03-08

