Résistances poétiques Médiathèque José Cabanis Toulouse, samedi 9 mars 2024.

Résistances poétiques À la rencontre de voix engagées Samedi 9 mars, 17h00 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T17:00:00+01:00 – 2024-03-09T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T17:00:00+01:00 – 2024-03-09T19:00:00+01:00

Samedi 9 mars à 17h

À travers des poèmes et textes en prose issus de ses différents ouvrages (Actes Sud), Cyril Dion, écrivain, réalisateur, figure du mouvement écologiste et co-réalisateur du film Demain, propose une expérience poétique portée par la musique de Sébastien Hoog, guitariste, compositeur et interprète.

« Face à la perspective d’un effondrement écologique, plongé dans le bouillonnement numérique, happé par le tourbillon des informations, confronté à la violence, aux inégalités, nous avons besoin de la poésie, de la beauté, de la musique. » Cyril Dion

À partir de 10 ans – Durée : 1h15

En partenariat avec Décibels Productions

Médiathèque José Cabanis

Grand auditorium (niveau –1)

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/resistances-poetiques/ »}]

Spectacle Tout public