À travers des poèmes et quelques textes en prose issus de ses différents ouvrages, Cyril Dion, écrivain, réalisateur, figure du mouvement écologiste et co-réalisateur du film Demain, propose « Résistances Poétiques » une expérience poétique portée par la musique de Sébastien Hoog, guitariste, compositeur et interprète. Un vrai moment de poésie !

