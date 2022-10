Résistances Poétiques

2022-10-21 – 2022-10-21 Une performance poétique et musicale inédite, une « protest song » profondément humaine, une dose d’optimisme et de légèreté dont chacun de nous a besoin.

Rendez-vous le 21 Octobre 2022 à 20h30 au théâtre du Chevalet à Noyon.

Durée : 1h00. Tout public. Tarif : De 5€ à 15€

