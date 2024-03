RÉSISTANCES ET LIBÉRATION EN COMMINGES [table ronde] Antenne du Conseil départemental de la Haute-Garonne Saint-Gaudens, mercredi 5 juin 2024.

RÉSISTANCES ET LIBÉRATION EN COMMINGES [table ronde] En partenariat avec la Société des Études du Comminges et le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation. Mercredi 5 juin, 14h00 Antenne du Conseil départemental de la Haute-Garonne Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 5 mai, 8h.

À l’occasion de la commémoration des 80 ans de la Libération et des exactions allemandes qui l’ont précédée, l’antenne des Archives et la Société des Études du Comminges invitent des spécialistes pour retracer cette histoire douloureuse du Comminges et du Couserans.

Dans le cadre de la Semaine Internationale des Archives.

Programme des interventions à venir.

