Résistance(s) Crépy-en-Valois, 26 février 2022, Crépy-en-Valois. Résistance(s) Crépy-en-Valois

2022-02-26 – 2022-02-26

Crépy-en-Valois Oise Crépy-en-Valois Rendez-vous le samedi 26 février 2022 à 20h30 à la MJC Culture situé 1, avenue de l’Europe à Crépy-en-Valois pour une pièce de théâtre « Résistance(s) » de Jean-Bernard Phillipot, par la Cie Nomades À partir de 12 ans Résistance(s) conte l’histoire de deux jeunes filles – une allemande et une française – confrontées à la dictature nazie.

Sophie Scholl milite secrètement à Munich au sein du mouvement «La Rose Blanche» fondé par son frère et un de ses amis étudiants.

En Picardie, la jeune Française, fille de cheminot qui participe aux sabotages organisés contre l’occupant, cache une amie juive.

Nous sommes en 1943. Sophie s’apprête à prendre un train pour aller distribuer ses tracts politiques à Stuttgart. Très loin de chez elle, à l’Est, l’autre jeune fille sort d’un train. Elle a désormais un numéro sur le bras.

Un mot les réunit : résistance. Plein tarif : 15,00€

Crépy-en-Valois

dernière mise à jour : 2022-01-03

