_**Résistance Visuelle Généralisée. Livres de photographie et mouvements de libération (Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, Cap-Vert, de 1960 à 1980) du 24 novembre 2021 au 15 janvier 2022**_ Le projet _Sismographie des luttes_ accueille à l’Institut national d’histoire de l’art une exposition inédite dédiée aux livres de photographie réalisés dans le cadre des luttes anticoloniales des pays africains de langue portugaise. Conçues au sein des mouvements de libération (MPLA, FRELIMO, PAIGC) ou par des photographes, journalistes et cinéastes étrangers engagés, ces publications méconnues sont accompagnées d’images, documents politiques, films de l’époque, tout en se confrontant à la création artistique et aux luttes politiques du présent. Ce projet a bénéficié de la Bourse de soutien à la recherche et à la création – Institut pour la photographie, 2019. Exposition réalisée avec le soutien de la Fondation Gulbenkian. Commissariat : Catarina Boieiro, Raquel Schefer Exposition Institut national d’histoire de l’art (INHA) 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs Paris Paris 2e Arrondissement Paris

