Résistance versus terrorisme : De la Seconde Guerre mondiale à l’attaque du 7 octobre 2023 Mémorial de la Shoah Paris, mardi 5 mars 2024.

Le mardi 05 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Public jeunes et adultes. gratuit

L’objectif de cette rencontre est de redonner un sens aux mots, de montrer ce qui oppose la Résistance au terrorisme en prenant comme référence la Seconde Guerre mondiale en France, puis en discutant de la nature et de la stratégie mise en œuvre par le mouvement terroriste du Hamas dans ses attaques contre l’Etat d’Israël.

À la suite de l’attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 et le déclenchement de la guerre à Gaza, nous assistons à une confusion, voire une instrumentalisation des mots et des concepts dans l’espace public. La confusion sémantique entre les termes « terrorisme » et « résistance » a notamment constitué l’une des pierres d’achoppement des débats.

En présence de Claire Andrieu, historienne, professeure à l’Institut d’Etudes politiques de Paris, Antoine Garapon, magistrat, Ecole de Droit de Science Po, Frédéric Encel, directeur de recherches à l’Institut français de Géopolitique et maître de conférences à Sciences-Po Paris, et Denis Peschanski, historien, directeur de recherche émérite au CNRS.

Animée par Jacques Fredj, directeur du Mémorial de la Shoah.

La rencontre est retransmise en direct sur le compte Facebook, Youtube et Twitter du Mémorial de la Shoah.

Mémorial de la Shoah 17, rue Geoffroy L’Asnier 75004

Contact : +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/rencontre-autour-7-octobre

