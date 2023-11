Résiliences ! Le village de Noël de l’écologie joyeuse La REcyclerie Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Du samedi 25 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

.Tout public. Jusqu’à 83 ans. gratuit

Entrée libre et gratuite (ateliers sur inscription)

Retrouvez toutes les informations et les liens d’inscription aux ateliers sur : https://journal.editions-ulmer.fr/festival-resiliences/

Les éditions Ulmer fêtent leurs 30 ans et s’allient avec La REcyclerie pour l’occasion

Retrouvons-nous les 25 et 26 novembre 2023 à la REcyclerie pour RÉSILIENCES ! un éco-village de Noël éthique, artisanal et gourmand

Un week-end pour mettre en lumière celles et ceux qui honorent le vivant avec :

– Un marché de créateur.ices pour soutenir le commerce local ;

– Des ateliers pour faire ;

– Des conférences pour s’inspirer ;

– Des performances pour s’engager ;

– Des concerts pour célébrer

Vous y découvrirez les produits et créations de plus de vingt artistes, artisan.e.s, créateur·ices et producteur·ices dans les domaines de la céramique, poterie, fleuristerie, bougie, illustrations, food ainsi qu’un Village Vintage proposant une friperie, une vente de vinyles et de bijoux.

Cet événement sera également l’occasion de rencontrer les auteur.ices d’Ulmer et de se rassembler pour célébrer une écologie joyeuse, constitutive de l’identité de la maison depuis sa création.

Informations pratiques :

Quand ?

Le samedi 25/11 de 11h à 22h et le dimanche 26/11 de 11h à 20h (horaires du marché de Noël de 11h à 19h les deux jours)

Où ? à la REcyclerie, 83 boulevard Ornano, 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Contact : https://www.facebook.com/events/841640464107717/ https://journal.editions-ulmer.fr/festival-resiliences/

©11h11 Productions _ La REcyclerie Résiliences ! Le village de Noël de l’écologie joyeuse