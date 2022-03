Résilience / promenade guidée et inspirée par la créatrice-propriétaire du jardin Jardin d’art et d’essais, 4 juin 2022, Normanville.

Qui n’a pas observé les formes originales des arbres sculptés par le vent sur le littoral côtier ? Et même à l’intérieur des terres, qui n’a pas été surpris de voir un arbre décapité par une grosse tempête se refaire une nouvelle tête en quelques années ? Évidemment pas les anthropocentristes puisqu’ils l’ont déjà coupé en rondelles pour se chauffer avant même de lui laisser sa chance… Le règne végétal est pourtant si différent du monde animal comme le montre le célèbre botaniste Francis Hallé dans son ouvrage de vulgarisation « Éloge de la plante » qui en appelle à une nouvelle biologie affranchie du zoocentrisme dans les sciences. Au delà des prodigieux bourrelets de cicatrisation, illustration parfaite de la résilience que l’on peut aussi observer après une taille sévère, boutures et marcottes permettent de réitérer autant de fois le sujet végétal sans passer par la reproduction sexuée. C’est un atout incontestable pour les arbres qui assurent ainsi leur sauvegarde, en cas de chablis les déracinant car ce clonage les rend potentiellement immortels avec des possibilités de répliques à l’infini, ce qui en fait également un atout pour les jardiniers qui propagent ainsi leurs sélections horticoles. Mais c’est surtout aux semis que chablis et volis profitent dans la forêt car ces derniers font autant de trouées de lumière qui permettront aux graines germées de pousser pour régénérer l’espèce en se nourrissant de l’humus des anciens compostés. Cette ingéniosité autotrophique ne renâclera pas pour autant à nourrir autant d’animaux non seulement par pâture directe des feuilles mais aussi par le nectar des fleurs destiné aux insectes qui en retour permettront la pollinisation pour la fructification, qui elle-même nourrira quantité d’autres animaux qui assureront en échange la propagation de l’espèce à l’instar des petits rongeurs qui oublient la moitié de leurs provisions dans leurs cachettes dispersées ça et là ou des drupes consommées par les oiseaux dont les noyaux relâchés sans être digérés voyageront à tire d’ailes. Si d’autres graines crochues s’agrippent clandestinement aux poils des animaux sans rien leur donner en échangent, la plupart des espèces végétales font preuve d’une grande générosité envers le règne animal pour suppléer à leur apparente immobilité. Le mouvement de l’eau et du vent contribuent aussi à la répartition géographique des végétaux. Certaines graines font des parachutes, comme le pissenlit, quand d’autre, comme les érables, forment d’ingénieux hélicoptères pour migrer toujours plus loin par la voie des airs. Néanmoins, il y a des obstacles topographiques comme les montagnes et les mers. Seul le cocotiers, grâce au vide d’air de sa noix, a su profiter des océans pour flotter, naviguer et coloniser bon nombre de berges insulaires tropicales, partout ailleurs l’endémisme insulaire montre cette impossibilité de voyager. De même, les montagnes dont le climat varie selon les strates a aussi imposé une sérieuse limite à la propagation des espèces… à moins qu’elles ne mutent pour s’adapter toujours plus haut. La mutation et l’évolution peuvent être aussi considérées comme une autre forme de résilience pour la famille et le genre plutôt que pour l’espèce ou le « sujet », pour le coup inadaptés dans son intégrité. Jusqu’où le même peut-il être autre ? C’est bien ce qui occupe la cladistique depuis le XXième siècle dans son ivresse taxinomique. C’est ainsi que la strate forestière cède la place aux prairies alpines qui profite du soleil pour se développer. Cette strate herbacée aux cycles courts sera très performante pour la reproduction sexuée car la graine est un petit embryon en dormance qui attend le moment favorable, en l’occurrence la fonte des neiges, pour se développer. De même l’eau, les marais et notamment les crues des fleuves avec leurs lots de chablis et d’embâcles, parfois augmentés par l’action des castors, font aussi de sérieuses ouvertures au sein des populations d’espèces ligneuses, favorisant les espèces pionnières herbacées ou arbustives reconquérant les berges ainsi ré-ensoleillées. Si d’autres bouleversements liées aux canicules, comme les feux, peuvent être destructeurs pour les arbres, ils sont toujours résiliants pour le système écologique dans son ensemble puisqu’ils profitent à d’autres espèces ayant « horreur du vide » selon la célèbre formule d’Aristote. Certains arbres au contraire, comme les séquoïas géants dont l’écorce spongieuse très épaisse est assez résistante aux incendies de faible intensité, vont avoir l’opportunité de voir germer une nouvelle descendance car la chaleur des flammes fait éclater leurs cônes collés par leur résine pour en libérer les graines par centaines. Certes, c’est une piètre consolation après la perte de quelques milliers de séquoias pluricentenaires calcinés par les mega-feux de ces derniers étés… On croyait ces mastodontes invincibles, eux qui avaient survécus aux glaciations grâce à l’orientation nord-sud des chaines de la Sierra Nevada leur permettant de migrer vers le sud sans entrave pour échapper à la progression des calottes glaciaires. Par contre, sur notre plaque indo-européenne où les barres de montagnes sont parallèles à l ‘équateur, ces sequoiadendron sempervirens pourtant répandus à l’ère secondaire sur notre continent, n’ont pas pu escalader les chaînes glacées des Alpes ou de l’Himalaya et, pour cette raison, ont disparus de nos contrées où ils ne sont connus qu’à l’état de fossile. D’où l’intérêt de les replanter dans nos parcs et jardins pour les sauver s’ils venaient à disparaître de Californie à cause du réchauffement climatique… Le dérèglement climatique d’origine anthropique fait reposer la résilience de ces géants repose sur notre responsabilité. Tous comme ce spécimen unique, panchronique, de metasequoia glyptostroboides trouvé par miracle vivant, dans une vallée du Sichuan orientée nord-sud, en 1943, alors qu’on ne le connaissant qu’à l’état de fossile, les pépiniéristes ont depuis largement multiplié ce chanceux pour le sauver. Félicitons-les ! Remercions aussi les moines bouddhistes d’avoir sauvegarder cette autre espèces également venue du mésozoïque qu’est le gingko biloba et qui a même survécu à Hiroshima après que l’espèce ait traversé des centaines de millions d’années ! Sans remonter si loin puisque les bambous sont apparus « seulement » depuis quelques dizaines de millions d’années, la découverte de fossiles de bambou en France, dans le Bugey, outre qu’elle bouscule les idées reçues d’une plante exclusivement asiatique, démontre une fois de plus le lien entre changement climatique, orographie (les Alpes) et migration d’espèces comme seul moyen de survie. En effet, ces plantes monocarpiques (qui meurent après la fructification) combinées à une rare fructification centennale, si évoluées soient-elles, n’ont pourtant pas réussi à escalader les Alpes gelées durant l’ère glaciaire, pas plus que nos séquoïas géants, nos arbres aux quarante écus ou encore nos fougères arborescentes, elles aussi longtemps présentes sur le continent européen avant les glaciations. Encore une fois, la présence de nombreux bambous sur le continent américain, où les Andes et les Montagnes rocheuses sont perpendiculaires à l’équateur, prouve que les plantes bougent pour échapper au stress climatique. Si les migrations sont un moyen sûr de s’adapter aux évolutions du climat, certains paléobotanistes se sont même demandé si l’évolution des espèces n’était pas elle-même un mode de résilience pour faire face aux diverses pressions pas seulement climatiques. Il existe des effets de seuil et plutôt qu’une extinction, la mutation est toujours préférable. En effet, l’apparition récentes des graminées qui ont croisé la fin des dinosaures herbivores ont préférés concentrer la silice dans leur feuille et renforcer leur système racinaire pour supporter le piétinement de ces lourdeaux et le broutage systématique des inflorescences, plutôt que, comme bon nombre d’angiospermes, de développer des molécules toxiques pour empoisonner leur prédateur. Sympas non ? Tellement généreuses ces graminées qu’elles ont fini par co-évoluer avec l’humanité pour nourrir leur famille et leur bétail et devenir la famille la plus répandue sur toute la planète. Quelle intelligence collective pour un organisme dénué de cerveau ! Il y aurait peut-être quelques leçons de sagesse à tirer… Quand on pense qu’avec la photosynthèse, les plantes et plus particulièrement les persistantes, toujours actives en hiver, peuvent atténuer l’emballement anthropique du climat par la captation du CO2, on ne peut qu’être inspirer par cette sagesse et planter, planter, planter sans relâche. Qui aurait cru que les jardiniers allaient devenir les super-héros sauveurs du climat ?

La résilience est avant tout un terme botanique et écologique désignant la capacité des plantes à résister en s'adaptant aux stress, notamment climatiques qu'elles peuvent aussi atténuer.

