RESILIENCE par CARLITO Galerie Outreloire, 26 mars 2022, Nevers.

RESILIENCE par CARLITO

du samedi 26 mars au samedi 7 mai à Galerie Outreloire

Les couleurs comme s’il en pleuvait et la lumière sans l’intention de la donner. Les pigments purs s’étalent,s’étirent et parfois se dérangent en s’excusant de n’être que là .Les formes se côtoient dans le respect de leurs propres contours. Là ou le travail de Carlito .fait sens c’est lorsque la lumière naît simplement de la couleur.Elle est incarnée par cette fine peau et dépasse le souci de séduction que contiennent ces objets..Le plaisir rétinien est au delà de l’effet.Il s’immisce avec violence parfois mais toujours avec la justesse du hasard qui s’échappe de la pureté des tons. Le dialogue qui s’installe sur le format rejaillit plus loin et rencontre les mots de celui qui en partage le nécessaire. Carlito ne se revendique pas « peintre abstrait».Il n’est que ce qu’il fait et ce qu’il fait n’est que ça. C’est l’image d’un plaisir non dissimulé.L’image aussi d’une certaine retenue et d’un effacement de soi.Il produit par nécessité absolue.Les couleurs jaillissent du plus profond de ce qu’il devine en lui . Il s’est donné à la couleur et ce qu’elle lui rend dépasse largement les limites de ses propres ambitions .Carlito joue, car faire autrement serait agrémenter un discours qui briserait la dimension poétique de ses formats . CARLITO est sincère et sa peinture en est le plus fidèle reflet Jean-Pierre BORT Plasticien

entrée libre

exposition de peintures originales de CARLITO

Galerie Outreloire 17 rue Ferdinand Gambon 58000 NEVERS Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T18:30:00 2022-03-26T22:00:00;2022-03-30T15:00:00 2022-03-30T18:30:00;2022-03-31T15:00:00 2022-03-31T18:30:00;2022-04-01T15:00:00 2022-04-01T18:30:00;2022-04-02T15:00:00 2022-04-02T18:30:00;2022-04-06T15:00:00 2022-04-06T18:30:00;2022-04-07T15:00:00 2022-04-07T18:30:00;2022-04-08T15:00:00 2022-04-08T18:30:00;2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T18:30:00;2022-04-13T15:00:00 2022-04-13T18:30:00;2022-04-14T15:00:00 2022-04-14T18:30:00;2022-04-15T15:00:00 2022-04-15T18:30:00;2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T18:30:00;2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T18:30:00;2022-04-21T15:00:00 2022-04-21T18:30:00;2022-04-22T15:00:00 2022-04-22T18:30:00;2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T18:30:00;2022-04-27T15:00:00 2022-04-27T18:30:00;2022-04-28T15:00:00 2022-04-28T18:30:00;2022-04-29T15:00:00 2022-04-29T18:30:00;2022-04-30T15:00:00 2022-04-30T18:30:00;2022-05-04T15:00:00 2022-05-04T18:30:00;2022-05-05T15:00:00 2022-05-05T18:30:00;2022-05-06T15:00:00 2022-05-06T18:30:00;2022-05-07T15:00:00 2022-05-07T18:30:00