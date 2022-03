Résilience – Exposition de Sylvain Le Coq Châtelaudren-Plouagat, 10 mai 2022, Châtelaudren-Plouagat.

Résilience – Exposition de Sylvain Le Coq Médiathèque La Parenthèse 38 Grand Rue Châtelaudren-Plouagat

2022-05-10 – 2022-07-01 Médiathèque La Parenthèse 38 Grand Rue

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor Châtelaudren-Plouagat

Comment présenter mon travail artistique sans parler de couleurs, mouvement, contraste, lumière, mais aussi de travail sur et avec la matière ? Je cherche des techniques, des mariages, des présentations, des représentations. Mon univers est ludique, poétique, organique, il s’inspire entre autres, de la nature, des éléments, de la musique… En ce moment, je travaille sur une technique personnelle à base de pastel, d’encre, de grattage, de colle. Le résultat donne du relief, des contrastes de couleurs et de formes qui offrent au regard des paysages abstraits, de la poésie chromatique, de la liberté. Entrez et voyagez dans cet univers de couleurs… de la “Rat-thérapie”…

Ouvert le lundi et vendredi de 16h30 à 19h, le mercredi de 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30.

mediatheque@chatelaudren-plouagat.fr +33 2 96 79 56 00 http://sylvain-le-coq.book.fr/

Comment présenter mon travail artistique sans parler de couleurs, mouvement, contraste, lumière, mais aussi de travail sur et avec la matière ? Je cherche des techniques, des mariages, des présentations, des représentations. Mon univers est ludique, poétique, organique, il s’inspire entre autres, de la nature, des éléments, de la musique… En ce moment, je travaille sur une technique personnelle à base de pastel, d’encre, de grattage, de colle. Le résultat donne du relief, des contrastes de couleurs et de formes qui offrent au regard des paysages abstraits, de la poésie chromatique, de la liberté. Entrez et voyagez dans cet univers de couleurs… de la “Rat-thérapie”…

Ouvert le lundi et vendredi de 16h30 à 19h, le mercredi de 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30.

Médiathèque La Parenthèse 38 Grand Rue Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2022-03-01 par