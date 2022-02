Résilience au jardin: quelles stratégies? Ile-jardin de Kervolan Catégorie d’évènement: Loire-Atlantique

Toutes les heures environ, sur la base des horaires d’ouverture, vous serez invité(e)s par la jardinière, à visiter le jardin lors d’une discussion-échange sur des pratiques de jardinage résilientes face au changement climatique: arrosages, paillages, sol vivant, espèces végétales, serre, ombrière….Quelques illustrations en chiffre, issues d’une bande dessinée très sérieuse, devraient étayer la discussion. Certes vous visiterez le jardin d’ornement mais aussi une partie agricole conduite en permaculture où je cultive des plantes aromatiques et des fleurs comestibles. Un rafraichissement est offert en fin de parcours car l’accueil comme le partage, nous tiens à coeur.

Tarif 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Lors d’une visite commentée du jardin ( 1 heure environ), nous pourrons échanger sur la résilience au jardin, la gestion de l’eau et les stratégies face aux aléas climatiques. Ile-jardin de Kervolan 11, Kervolan, 44350 ST MOLF Loire-Atlantique

