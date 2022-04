Résilience : au-delà des peines Art Trope Gallery, 15 avril 2022, Arles.

Résilience : au-delà des peines

Art Trope Gallery, le vendredi 15 avril à 17:00

**ART TROPE GALLERY VOUS PRÉSENTE À ARLES SA NOUVELLE EXPOSITION « RÉSILIENCE : AU-DELÀ DES PEINES »** • Nouvelle exposition collective du 12 avril au 18 juin 2022 **• Cocktail vernissage prévu le vendredi 15 avril 2022 à 17h** • Galerie virtuelle de cette exposition : [[https://bit.ly/3iLWdVO](https://bit.ly/3iLWdVO)](https://bit.ly/3iLWdVO) Nous connaissons tous ce moment où la vie ne nous épargne pas, ce moment qui nous bouleverse, nous transforme à tout jamais. Un incident surprenant qui même après sa réalisation reste dans notre esprit et envahit nos pensées. Pour autant, il arrive dans nos vies un événement dont on doit également se rappeler, celui de la guérison. Chaque être a la capacité de prendre acte de ce qui lui est arrivé de manière à ne plus le subir et à se reconstruire personnellement et socialement. Ce processus psychologique est appelé résilience et nous pensons chez Art Trope Gallery qu’il est temps de se rappeler de la guérison plutôt que des maux. [Art Trope Gallery](https://art-tropegallery.com/fr) est ravie de vous présenter sa nouvelle exposition collective « Résilience : au-delà des peines » présentant le travail et la vision des artistes de la galerie accompagnés de quelques artistes invités au travers de la peinture et de la sculpture. Elle a pour but de démontrer que l’art peut devenir et a été pour certains un élément moteur de la guérison d’un événement traumatique ou face à un monde incompréhensible. L’art est ainsi un tremplin à la réflexion. La résilience, notion de psychologie assez récente qui prend racine au XXème siècle, a fortement marqué l’histoire des arts. Pour les conflits armés encore malheureusement d’actualités avec [la guerre en Ukraine](https://www.lemonde.fr/international/live/2022/03/29/guerre-en-ukraine-en-direct-le-bilan-des-frappes-sur-mykolaiv-porte-a-douze-morts-zelensky-appelle-a-rester-vigilant-malgre-des-progres-dans-les-negociations_6119575_3210.html), [Picasso](https://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso) affronte par exemple son traumatisme à travers son célèbre tableau [Guernica](https://www.museepicassoparis.fr/fr/guernica) là ou l’œuvre de [René Magritte](https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Magritte) peut être vue comme un moyen de poser des mots sur son ressenti face à la seconde guerre mondiale. L’art étant une fenêtre d’expression illimitée pour celui qui le réalise, il peut y transcrire son rapport aux maux qui le tourmentent. C’est pourquoi, l’Artiste met en lumière avec son savoir-faire sa transcription personnelle parfois si difficile à dire dans notre société moderne. En s’arrêtant devant les réalités, nous ne pouvons rester passifs et il en résulte une forte évolution didactique : l’art témoigne et peut d’une manière singulière éviter des situations cycliques voire récurrentes. Chaque Artiste a le pouvoir de les matérialiser, leur donner corps pour mieux les comprendre et appréhender leur réelle signification ou il peut également nous emmener dans un univers onirique beaucoup plus apaisant, un endroit où il se sent bien et peut se régénérer. L’artiste plasticien [Christian Boltanski](https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/le-grand-artiste-plasticien-christian-boltanski-hante-par-la-memoire-et-la-mort-vient-de-disparaitre-a-l-age-de-76-ans_4701839.html) disait même : « Au début de la vie de chaque artiste, il y a un trauma ». Nos artistes ont eux-mêmes de multiples manières de faire de la résilience leur thématique. Tout d’abord au travers de médias différents : certains sculptent l’expression de leur sérénité retrouvée tandis que d’autres traduisent en peinture à la fois des moments d’oubli de leur condition et des moments d’affrontements, sans aversion, comme si le regard comptait pour guérison. Nous vous invitons à découvrir notre exposition plurielle du 12 avril au 18 juin 2022 qui pose une multitude de regards sur l’évolution de nos pensées et de ce qui nous a marqués en tant qu’êtres. Elle vous permettra de poser un regard sur l’autre qui est également un rappel à soi. **LES ARTISTES DE LA GALERIE** [Harry Ergott](https://art-tropegallery.com/fr/artist/Harry-Ergott) souligne au travers de ses peintures l’évolution de la Femme dans notre société moderne qui doit de se réinventer pour son épanouissement professionnel et personnel. L’Artiste Peintre [Rosario Galatioto](https://art-tropegallery.com/fr/artist/rosario-galatioto) a choisit de tourner sa recherche artistique vers les fondements de la vie à l’abri de toute activité humaine. [Mireille Lopez](https://art-tropegallery.com/fr/artist/Mireille-Lopez) partage au sein de sa série “Petits et Grands Bleus” nos passages difficiles dans la vie qui nous marquent à jamais et nous construisent. L’Artiste [David Paul Kay](https://art-tropegallery.com/fr/artist/david-paul-kay) remarque que les maux de la vie font toujours place à l’Amour. [Florence Sartori](https://art-tropegallery.com/fr/artist/Florence-Sartori) sculpte en courbes et en énergie la Femme toujours attentive, résiliente dans l’épreuve et vigilante face aux lents progrès pour sceller sa juste place dans notre société. L’Artiste Peintre [Isabelle Vougny](https://art-tropegallery.com/fr/artist/isabelle-vougny) met en lumière l’écosystème et la résilience du monde végétal au sein même de ses peintures. **PLUS D’INFORMATIONS DANS NOTRE NEWSLETTER :** [**https://bit.ly/3joViej**](https://mailchi.mp/art-trope.com/art-trope-gallery-vous-presente-arles-nouvelle-exposition-resilience-au-dela-des-peines-avril-2022)

Entrée libre – galerie ouverte du vendredi au dimanche inclus

Art Trope Gallery présente le travail et la vision des artistes de la galerie accompagnés de quelques artistes invités au travers de la peinture et de la sculpture.

Art Trope Gallery 3 rue Elie Giraud – 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T17:00:00 2022-04-15T21:00:00