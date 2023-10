Marché de Noël des Résidences Résidences Elsa Triolet et Louis Aragon Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Marché de Noël des Résidences Résidences Elsa Triolet et Louis Aragon Naintré, 29 novembre 2023, Naintré. Marché de Noël des Résidences Mercredi 29 novembre, 14h00 Résidences Elsa Triolet et Louis Aragon Différents artisans et producteurs locaux seront présents, comme chaque année, au Marché de Noël des Résidences pour vous proposer des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Mercredi 29 novembre de 14h à 17h, dans les locaux des Résidences (25, rue Elsa Triolet).

Ouvert à tous, venez nombreux ! Résidences Elsa Triolet et Louis Aragon 25 rue Elsa Triolet 86530 NAINTRÉ Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 90 04 06 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

