Marché de Noël Résidences Elsa Triolet et Louis Aragon, 30 novembre 2022, Naintré. Marché de Noël Mercredi 30 novembre, 14h30 Résidences Elsa Triolet et Louis Aragon organisé par les Résidences de Naintré Résidences Elsa Triolet et Louis Aragon 25 rue Elsa Triolet 86530 NAINTRÉ Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine Comme chaque année, retrouvez le mercredi 30 novembre, artisans et producteurs vous proposant des idées cadeaux pour Noël. Buvette et vente d’objets au profit du Téléthon par les résidents. Ouvert à tous, venez nombreux !

2022-11-30T14:30:00+01:00

2022-11-30T17:30:00+01:00

