Stage de sauvetage côtier avec le BOC (Bidart Océan Club) Résidence Zirlinga Bidart, 23 octobre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Stage d’une semaine sur l’initiation au sauvetage côtier

Objectifs de l’activité

S’initier au sauvetage Côtier et se mettre « dans la peau d’un sauveteur »

Apprendre aux enfants les gestes de premiers secours

Savoir lire l’océan pour se sécuriser

Découvrir et comprendre l’environnement marin pour mieux le protéger

Développer une activité sportive, civique et éco-citoyenne

De 7 à 15 ans

Inscription obligatoire sur le site internet du Bidart Océan Club.

2023-10-23 fin : 2023-10-27 . EUR.

Résidence Zirlinga

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



One-week introductory course in coastal lifesaving

Objectives of the activity

Introduce children to coastal lifesaving and put them « in the lifeguard?s shoes »

Teach children first-aid techniques

Learn to read the ocean for safety

Discover and understand the marine environment to better protect it

Develop a sporting, civic and eco-citizen activity

Ages 7 to 15

Registration required on the Bidart Océan Club website

Curso de iniciación al salvamento costero de una semana de duración

Objetivos de la actividad

Introducir a los niños en el socorrismo costero y ponerlos « en la piel de un socorrista »

Enseñar a los niños técnicas de primeros auxilios

Aprender a leer el océano en busca de seguridad

Descubrir y comprender el medio marino para protegerlo mejor

Desarrollar una actividad deportiva, cívica y eco-ciudadana

De 7 a 15 años

Inscripción obligatoria en la página web del Bidart Océan Club

Einwöchiger Kurs über die Einführung in die Küstenrettung

Ziele der Aktivität

Einführung in die Küstenrettung und « in die Haut eines Rettungsschwimmers schlüpfen »

Den Kindern die Erste-Hilfe-Maßnahmen beibringen

Den Ozean lesen können, um sich zu sichern

Die Meeresumwelt entdecken und verstehen, um sie besser schützen zu können

Entwicklung einer sportlichen, bürgerschaftlichen und umweltfreundlichen Aktivität

Von 7 bis 15 Jahren

Obligatorische Anmeldung auf der Website des Bidart Océan Club

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Bidart