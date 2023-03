Déconstruction de la résidence Yves Montand Résidence Yves Montand Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde

Déconstruction de la résidence Yves Montand Résidence Yves Montand, 5 avril 2023, Bassens. Déconstruction de la résidence Yves Montand Mercredi 5 avril, 17h00 Résidence Yves Montand Animations autour de la mémoire des habitants du lieu, de l’évolution du quartier. Cet évènement est co-organisé par la Ville de Bassens, Bordeaux Métropole et Domofrance, les associations locales et le Conseil citoyen. Résidence Yves Montand rue Yves Montand 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « fa.genovesio@bordeaux-metropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T17:00:00+02:00 – 2023-04-05T19:00:00+02:00

2023-04-05T17:00:00+02:00 – 2023-04-05T19:00:00+02:00 Ville de Bassens

Détails Catégories d’Évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Résidence Yves Montand Adresse rue Yves Montand 33530 Bassens Ville Bassens Departement Gironde Lieu Ville Résidence Yves Montand Bassens

Évènements liés

Résidence Yves Montand Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/

Déconstruction de la résidence Yves Montand Résidence Yves Montand 2023-04-05 was last modified: by Déconstruction de la résidence Yves Montand Résidence Yves Montand Résidence Yves Montand 5 avril 2023 Bassens Résidence Yves Montand Bassens

Bassens Gironde