Résidence Viviane Ginapé Le Baiser Salé Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Résidence Viviane Ginapé Le Baiser Salé, 6 juillet 2023, Paris. Le jeudi 06 juillet 2023

de 19h00 à 20h45

.Public adultes. payant A partir de 20€ Viviane Ginapé s’empare une nouvelle fois d’une résidence au Baiser Salé pour nous surprendre avec sa voix tantôt percussive, tantôt instrumentale avec toujours des invités de marque ! Viviane Ginapé chante depuis toujours. Amoureuse de Richie Beirach, son chanteur de prédilection, Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan, lui ont laissé une empreinte indéniable tandis que Tania Maria et Milton Nascimento ont ajouté leur touche latine à sa palette musicale. Chanteuse et pédagogue reconnue en expression vocale et en approche de l’improvisation, le dynamisme des paroles a une place centrale dans son travail tout comme le champ des possibles offert par le scat et l’improvisation vocale. Percussive, instrumentale ou diseuse, sa voix est toute investie dans l’instant et ne cesse de nous surprendre ! Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/residence-viviane-ginap

#Résidence VIVIANE GINAPÉ invite MARIO CANONGE

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Baiser Salé Adresse 58 Rue des Lombards Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Baiser Salé Paris

Le Baiser Salé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Résidence Viviane Ginapé Le Baiser Salé 2023-07-06 was last modified: by Résidence Viviane Ginapé Le Baiser Salé Le Baiser Salé 6 juillet 2023 Le Baiser Salé Paris Paris

Paris Paris