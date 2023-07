Rénovation du bâti et biodiversité dans le quartier Villevaude Residence Villevaude Fleury-les-Aubrais, 15 septembre 2023, Fleury-les-Aubrais.

Les enfants pourront observer les espèces d’oiseaux liés au bâti (martinets, hirondelles…) et comprendre le lien avec l’architecture.

Sur le site de Fleury, des nichoirs ont été installés en remplacement des nids. Les travaux de ravalement sur les façades concernées ont été décalés après la période de nidation des oiseaux et les nouveaux nichoirs seront intégrés directement dans les nouvelles façades.

Pour comprendre les enjeux liés à la biodiversité, les enfants sont invités à des ateliers et des jeux où ils doivent faire preuve d’attention et d’observation à chaque étape du parcours.

Un support pédagogique est prévu pour les élèves.

Dans la résidence Villevaude à Fleury-les-Aubrais, douze bâtiments de 246 logements feront peau neuve d'ici l'automne 2023. Outre les travaux de réhabilitation thermique et de confort, ICF Habitat Atlantique en lien avec la LPO de Touraine à intégrer la préservation des espèces liées au bâti (martinets, hirondelles, moineaux…) dans son programme de travaux.

L’accélération des opérations de rénovation énergétique visant à ralentir le dérèglement climatique (pose de l’isolant par l’extérieur, changement des coffres de volets, rénovation des toitures…) vont réduire encore plus drastiquement les sites potentiels de reproduction de ces espèces.

