Métropole de Lyon Vibrations, ateliers pour une performance participative à la résidence Val Foron Résidence Val Foron Caluire-et-Cuire, 3 août 2023, Caluire-et-Cuire. Vibrations, ateliers pour une performance participative à la résidence Val Foron 3 août – 29 septembre Résidence Val Foron Les ateliers sont réservés aux résidents de la structure. Le collectif les élans du vide proposera cet été, entre le 3 août et le 29 septembre, 10 ateliers de pratique autour du corps et de la voix à destination des résidents de la structure Val Foron à Caluire-et-Cuire. La démarche proposée est issue de la performance Vibrations, bain sonore a capella, du collectif.

Les ateliers aboutiront à une performance participative ouverte au public le 29 septembre à 16h dans les locaux de la résidence. Résidence Val Foron 53 rue François Peissel à Caluire-et-Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Le Bourg Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T15:00:00+02:00 – 2023-08-03T17:00:00+02:00

2023-09-29T15:00:00+02:00 – 2023-09-29T17:00:00+02:00

