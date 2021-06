Bègles Bègles plage Bègles, Gironde Résidence UBA – Smart Cie Bègles plage Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Résidence UBA – Smart Cie Bègles plage, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Bègles. Résidence UBA – Smart Cie

du lundi 5 juillet au dimanche 8 août à Bègles plage

« Uba » Résidence de création de la Smart Cie ——————————————— Cette création parle d’un dialogue entre trois générations, un partage d’instantanés de vie en couleur et noir et blanc, effet de miroir entre expérience et ardeur impétueuse Du 4 au 13 Juillet – sous chapiteau à Bègles Plage. Dans le cadre de la programmation culturelle du CREAC – La citéCirque. Résidence d’artistes Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T00:00:00 2021-07-05T23:30:00;2021-07-06T00:00:00 2021-07-06T23:30:00;2021-07-07T00:00:00 2021-07-07T23:59:00;2021-07-08T00:00:00 2021-07-08T23:59:00;2021-07-09T00:00:00 2021-07-09T23:30:00;2021-07-10T00:00:00 2021-07-10T07:30:00;2021-07-10T07:30:00 2021-07-10T23:59:00;2021-07-11T00:00:00 2021-07-11T23:59:00;2021-07-12T00:00:00 2021-07-12T23:30:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:30:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T23:59:00

