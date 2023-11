THÉ DANSANT Résidence Thomas Couture Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis THÉ DANSANT Résidence Thomas Couture Senlis, 17 janvier 2024, Senlis. THÉ DANSANT 17 janvier – 13 mars 2024, les mercredis Résidence Thomas Couture Entrée libre Venez partager un moment de convivialité en écoutant ou en dansant au rythme des prestations des musicens ou chanteurs se produisant à la résidence Thomas Couture. Résidence Thomas Couture 24 rue Thomas Couture 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 60 03 24 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T14:30:00+01:00 – 2024-01-17T16:00:00+01:00

2024-03-13T14:30:00+01:00 – 2024-03-13T16:00:00+01:00 Séniors Thédansant Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Résidence Thomas Couture Adresse 24 rue Thomas Couture 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Age min 65 Age max 99 Lieu Ville Résidence Thomas Couture Senlis latitude longitude 49.208687;2.588928

Résidence Thomas Couture Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/