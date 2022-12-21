ATELIER DE SOPHROLOGIE FRANCE ALZHEIMER OISE RESIDENCE THOMAS COUTURE Senlis
ATELIER DE SOPHROLOGIE FRANCE ALZHEIMER OISE RESIDENCE THOMAS COUTURE, 21 décembre 2022, Senlis.
ATELIER DE SOPHROLOGIE FRANCE ALZHEIMER OISE Mercredi 21 décembre, 10h00 RESIDENCE THOMAS COUTURE
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU SECRETARIAT 0344486398
ACCOMPAGNEMENT VISANT A AMELIORER LE BIEN ETRE ET LA QUALITE DE VIE DES AIDANTS
RESIDENCE THOMAS COUTURE 24 RUE THOMAS COUTURE 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2022-12-21T10:00:00+01:00
2022-12-21T12:00:00+01:00