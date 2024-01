LE TOUR D’EUROPE EN 80 SECONDES RESIDENCE TARNOS OCEAN TARNOS, samedi 13 avril 2024.

La compagnie Gipsy Airlines vous embarque au sein de son appareil, qui peut accueillir jusqu’à un passager, pour tenter de faire le tour de l’Europe en 80 secondes. Bien sûr, rien ne se passe comme prévu ! Un problème technique en Grèce, un Crash en Roumanie, sans oublier les mouvements sociaux en Autriche. Autant d’occasions de découvrir ces pays, d’écouter une chanson de la musique traditionnelle locale et de rigoler des déconvenues de l’équipage.A la base de cette création, il y a la rencontre. Une rencontre entre deux artistes (Zaklin et Geoffrey), entre deux cultures (Grecque et Française), entre deux univers (le Cirque et la Musique). De ces rencontres est né ce spectacle, à la frontière entre plusieurs pays et plusieurs disciplines. Au chant, à l’accordéon et à la clarinette, différentes musiques traditionnelles Européennes, en particulier de la musique balkanique.Avec : Zaklin Simonian et Geoffrey LamazeA partir de 5 ansDurée : 50 minutes

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 17:00

RESIDENCE TARNOS OCEAN – 40220 TARNOS 40