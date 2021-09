Dijon FRAC Bourgogne "Les bains du nord" Côte-d'Or, Dijon Résidence STOREFRONT / Rencontres avec l’artiste Clara Denidet FRAC Bourgogne “Les bains du nord” Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Seconde lauréate de l’année 2021 de cette résidence organisée en partenariat avec l’ENSA Dijon, Clara Denidet travaille dans la Boutique des Bains du Nord à la vue de tous. Des rencontres avec l’artiste sont organisées à l’occasion des journées européennes du patrimoine afin d’échanger avec elle sur son projet et découvrir son univers artistique. [Site Internet de Clara Denidet](https://claradenidet.com)

Groupe limité à 6 personnes

Depuis le lundi 30 août 2021, l’artiste Clara Denidet occupe la Boutique des Bains du Nord FRAC Bourgogne “Les bains du nord” 16 rue Quentin 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00

