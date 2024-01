Résidence Somnie Espace culturel Jean-Pierre Pincemin Villeneuve-sur-Yonne, mardi 5 mars 2024.

Depuis sa création, Les Chantiers du Théâtre accueille des compagnies en « résidence ». Cela veut dire que les artistes et les technicien·ne·s passent 5, 10, 15 jours dans leurs murs, sont logé·e·s au centre de loisirs, et préparent leur prochain spectacle. L’occasion de rencontrer des publics qui auraient exceptionnellement le droit de jeter un œil aux répétitions.

Les sorties de Chantier (présentation du travail, répétition publique, ou extrait du spectacle en cours) sont gratuites pour le public. Alors n’hésitez pas à venir voir ce qui se trame !

Somnie, de la compagnie Les Murmure Langadous

Tâche et Brixe ont disparu. Ils se sont volatilisés, envolés ,comme évaporés. Ces deux-là, ça fait longtemps qu’on ne sait plus quoi en faire. Pourtant, la vieille qui les loge et l’inspection de l’enfance vont bien devoir les retrouver. Le dernier lieu où ils ont pu aller est un vieux grenier où sont entreposées leurs affaires.

Écriture et mise en scène Louise Genin

Jeu Annabelle Stéfani

Création lumière et vidéo Ruddy Fritsch EUR.

Espace culturel Jean-Pierre Pincemin 25 Rue Carnot

Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté reservations@leschantiersdutheatre.fr

Début : 2024-03-05 14:30:00

fin : 2024-03-05



