Exposition sonore et en plein air présentant l'histoire de la Résidence Séverine (1953-2023)

16 et 17 septembre 2023
Résidence Séverine
Rue Courteline 92130 Issy-les-Moulineaux

Le groupe d'immeubles HLM est construit à partir de 1953 par l'architecte Jacques Delaire. Il obéit à la plupart des règles du concept de « promenade architecturale » défini par Le Corbusier. Après l'inauguration des jardins, un terrain de boules avait également été mis en place pour les habitants. 

A l'occasion des 70 ans de la résidence, des résidents propose une exposition historique sur panneaux et en plein air ainsi que des enregistrements dans lesquels différents souvenirs des événements qui ont émaillé l'histoire de cet ensemble seront évoqués.

Métro Corentin-Celton (ligne 12)

Horaires: 9h00-18h00

