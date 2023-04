Dîner-débat – Cercle Condorcet-Voltaire-D’holbach de Normandie Résidence Services Seniors Villa Beausoleil Deauville Trouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Calvados . Rendez-vous le samedi 22 avril avec : Godefroy KUGEL, professeur des Université, Physicien SOMMES-NOUS SEULS DANS L’UNIVERS ? Renseignements et inscriptions par mail (claudejeanlenoir@yahoo.fr) ou téléphone (06 30 25 37 83). Rendez-vous le samedi 22 avril avec : Godefroy KUGEL, professeur des Université, Physicien SOMMES-NOUS SEULS DANS L’UNIVERS ? Renseignements et inscriptions par mail (claudejeanlenoir@yahoo.fr) ou téléphone (06 30 25 37 83). claudejeanlenoir@yahoo.fr +33 6 30 25 37 83 Résidence Services Seniors Villa Beausoleil Deauville 7 route des CréActeurs Trouville-sur-Mer

