Pour Préparer Noël Résidence Séniors Saint-Pierre-du-Mont, samedi 16 novembre 2024.

Saint-Pierre-du-Mont Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-16 14:00:00

fin : 2024-11-16 17:00:00

Anna et Valérie vous dévoilent leurs secrets pour un Noël durable : fabrication de décors et d’éléments naturels et origami, art du furoshiki.

Atelier sur inscription. Inscriptions ouvertes seulement 3 semaines avant la date.

Résidence Séniors Salle Communale

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Mont-de-Marsan