Montrabé Atelier Naturopathie « Le stress et les émotions » Résidence seniors Montrabé, 15 décembre 2023 17:00, Montrabé. Atelier Naturopathie « Le stress et les émotions » Vendredi 15 décembre, 18h00 Résidence seniors Sur inscription Animé par l’assocation Partageons les Jardins.

Organisé par le CCAS.

A la résidence seniors, salle commune batiment C, 7 rue Suzanne Valadon.

Atelier de découverte des bienfaits des plantes. Pour mieux gérer ses émotions et le stress occasionné par certaines situations, découvrez des conseils pour atténuer et mieux vivre au quotidien grâce à des préparations naturelles variées en fonction de vos besoins.

Atelier ouvert à toutes et tous. Gratuit sur inscription. Places limitées.

Inscription au 07 82 97 16 72 ou par mail à alexandre@partageonslesjardins.fr Résidence seniors 7 rue Suzanne Valadon Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 97 16 72 »}] [{« link »: « mailto:alexandre@partageonslesjardins.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T18:00:00+01:00 – 2023-12-15T19:30:00+01:00

2023-12-15T18:00:00+01:00 – 2023-12-15T19:30:00+01:00

