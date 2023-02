Formation des Aidants Résidence seniors Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Montrabé

Formation des Aidants Résidence seniors, 7 mars 2023, Montrabé. Formation des Aidants 7 – 28 mars, les mardis Résidence seniors

Inscription auprès de l’AFC (Julie Cabanne) : 05 61 84 30 69 ou plateforme@afc31.fr FORMATION DES AIDANTS

Stage d’information et d’accompagnement des proches-aidants organisé par l’association Familiale interCantonale et financé par l’ARS.

Du 7 mars au 4 avril

Tous les mardis, de 14h à 17h.

5 séances : 7 mars, 14 mars, 21 mars, 28 mars et 4 avril.

Inscription auprès de l’AFC (Julie Cabanne) : 05 61 84 30 69 ou plateforme@afc31.fr

Télécharger la brochure sur : https://www.mairie-montrabe.fr/actualites/ateliers-et-animations-a-la-residence-seniors/ Résidence seniors 7 rue Suzanne Valadon Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T13:00:00+00:00 – 2023-03-28T15:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Montrabé Autres Lieu Résidence seniors Adresse 7 rue Suzanne Valadon Montrabé Ville Montrabé lieuville Résidence seniors Montrabé Departement Haute-Garonne

Résidence seniors Montrabé Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrabe/

Formation des Aidants Résidence seniors 2023-03-07 was last modified: by Formation des Aidants Résidence seniors Résidence seniors 7 mars 2023 Montrabé Résidence seniors Montrabé

Montrabé Haute-Garonne