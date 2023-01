Lecture à haute-voix et prêt de livres Résidence seniors Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Lecture à haute-voix et prêt de livres 15 février – 29 mars, les mercredis Résidence seniors

Inscription au CCAS (Christine Serna) : 05 61 84 56 37 (du lundi au jeudi) ou ccas@mairie-montrabe.fr

LECTURE À HAUTE VOIX ET PRÊT DE LIVRES

Résidence seniors 7 rue Suzanne Valadon Montrabé

Mercredi 15 février + les mercredis 8, 15, 22 et 29 mars.

De 9h à 11h.

2023-02-15T09:00:00+01:00

2023-03-29T11:00:00+02:00

