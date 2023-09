Peau neuve pour la Cité administrative Résidence Senior Jules Labat Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Peau neuve pour la Cité administrative Résidence Senior Jules Labat Bayonne, 14 octobre 2023, Bayonne. Peau neuve pour la Cité administrative Samedi 14 octobre, 10h00 Résidence Senior Jules Labat Gratuit. Entrée libre. En 2022, la cité administrative réalisée par André Remondet en 1955 a fait peau neuve ! C’est à présent une résidence pour séniors. L’architecte vous invite à découvrir le nouveau visage du bâtiment.

Rencontre et visite avec Olivier Soupre, architecte. Résidence Senior Jules Labat 32 rue Jules Labat, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:00:00+02:00

