Meudon La Journée du Bien-Etre à la villa Beausoleil de Meudon La Forêt Résidence senior Beausoleil de Meudon La forêt Meudon, 7 octobre 2023, Meudon. La Journée du Bien-Etre à la villa Beausoleil de Meudon La Forêt Samedi 7 octobre, 10h00 Résidence senior Beausoleil de Meudon La forêt Sur inscription ( sur le site meudon-bien-etre.fr), tarifs de 5 à 10€, conférences gratuites Meudon Bien Etre organise le salon du Bien-Etre à la villa Beausoleil de Meudon La Forêt le samedi 7 octobre de 10h à 18h.

Venez rencontrer nos praticiens et découvrir des pratiques qui font du bien, vous chouchouter dans le cadre privilégié de la villa Beausoleil de Meudon la Forêt :

Ateliers enfants, familles, adultes, sénior.

Séances et soins individuels.

Conférences, conférences-ateliers.

Pause gourmande. Résidence senior Beausoleil de Meudon La forêt 15 mail Fernand Pouillon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://meudon-bien-etre.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Résidence senior Beausoleil de Meudon La forêt Adresse 15 mail Fernand Pouillon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 7 Age max 107

