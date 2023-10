Résidence Saint-Joseph – Senlis – Un couvent devenu clinique, puis unité d’habitation grâce à la loi Malraux. Résidence Saint-Joseph Senlis Senlis, 13 octobre 2023, Senlis.

Une résidence au cœur du quartier historique de Senlis:

Situé dans le secteur sauvegardé de la cité médiévale de Senlis, le couvent Saint-Joseph retrouve une nouvelle jeunesse grâce à la société Buildinvest, spécialisée en rénovation du patrimoine de centre ville depuis 1970.

Avec plus de 80 commerces essentiellement situés en centre ville et dans le faubourg Saint-Martin, Senlis peut se vanter d’avoir échappé à la délocalisation des principales activités de commerce.

Un quartier historique et commerçant facile à vivre:

À proximité de la résidence Saint-Joseph et accessibles à pied vous profiterez de nombreux commerces et restaurants, des plus beaux monuments historiques de Senlis, de plusieurs écoles et crèches ainsi que des 3 lignes de bus.

Un soin particulier a été apporté aux finitions des aménagements intérieurs pour que votre futur appartement soit à la hauteur de vos attentes et du standing extérieur. Vous pourrez ainsi investir les lieux confortablement et apporter votre touche personnelle de décoration.

Résidence Saint-Joseph Senlis 3 Place Saint-Maurice Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

