Le séjour est gratuit pour les participants. Des commissions ont eu lieu pour sélectionner les jeunes qui pouvaient y prétendre.

Le séjour aura lieu du 24 au 28 octobre à jard-sur-mer.

Il est ouvert à 14 jeunes de 11-14 ans En lien avec le cadre de colos apprenantes pour renforcer les apprentissages.

Il est ouvert à 14 jeunes de 11-14 ans En lien avec le cadre de colos apprenantes pour renforcer les apprentissages. Nous avons défini deux objectifs principaux qui sont de : 1. Permettre la découverte de nouvelles pratiques et d’un nouvel environnement.

Dont les objectifs d’action sont de :

a. Réaliser des activités d’expression.

b. Découvrir un nouveau sport

c. Visiter des lieux culturels

d. Découvrir un nouveau métier

e. Prendre en main un nouvel outil numérique 2. Proposer une pluralité d’activités avec des intervenants qualifiés dans un cadre adapté

Dont les objectifs d’action sont de :

a. Participer à une murder party

b. Initation au surf sur deux créneaux

c. Visite d’un Château

d. Comprendre le métier de soigneur animalier

e. Créer un film et des podcast de web radio. Les jeunes participeront aux tâches de la vie quotidienne. Ces activités définissent le programme de la semaine.

Ce dispositif permet d’opérer un renforcement des apprentissages avec les deux créneaux de surf.

Les activités sont aussi bien sportives, culturelles que de loisirs.

