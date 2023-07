Visites guidées de la Résidence Repotel Résidence Repotel – Ancienne maison suisse de retraite Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Visites guidées de la Résidence Repotel Résidence Repotel – Ancienne maison suisse de retraite Issy-les-Moulineaux, 16 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Visites guidées de la Résidence Repotel 16 et 17 septembre Résidence Repotel – Ancienne maison suisse de retraite Entrée libre Vestige d’une des nombreuses résidences de campagne aristocratiques à la fin de l’Ancien Régime, visitez les jardins en terrasses agrémentés de bassins, la chapelle restaurée et un ancien salon de musique de la fin du XVIIe siècle recélant de riches décors. Résidence Repotel – Ancienne maison suisse de retraite 23 avenue Jean-Jaurès 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com L’édifice renferme les vestiges d’une des nombreuses résidences de campagne aristocratiques qui ont fleuri à Issy à la fin de l’Ancien Régime : jardins en terrasses agrémentés de bassins et, dans la chapelle restaurée, un ancien salon de musique de la fin du XVIIe siècle recélant de riches décors bien conservés (frise mythologique). M12 Mairie d’Issy / RER C Val-de-Seine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

