Visite libre du jardin de la résidence préfectorale de l’Eure Résidence préfectorale, 2 juin 2023, Évreux. Visite libre du jardin de la résidence préfectorale de l’Eure 2 – 4 juin Résidence préfectorale Le jardin de la résidence préfectorale, située 5 rue de Verdun à Evreux, composé d’espèces variées (feuillus de grande dimension, cèdre bleu, hêtre pourpre remarquable, pelouse et plates-bandes fleuries) et traversé par un bras de l’Iton sera ouvert au public.

Le jardinier du Préfet sera présent pour accueillir les visiteurs. Résidence préfectorale 5 rue de Verdun, 27000 Evreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 © Ministère-de-l’Intérieur/P.CHABAUD

