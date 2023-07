Emmanuel Franval / Résidence Parc Monvert Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Emmanuel Franval / Résidence Parc Monvert Marseille, 9 juillet 2023, Marseille. Emmanuel Franval / Dimanche 9 juillet, 17h00 Résidence Parc Monvert 15€ Dimanche 9 juillet à 17h, littérature poésie par Emmanuel Franval, intermèdes musicaux par Pierre de Coninck à la guitare, Alfred de Vigny, Victor Hugo, Apollinaire…

Résidence Parc Monvert 9 rue des Flots Bleus 13007 Marseille

Tarif 15€ réservation au 06 14 31 59 55 Résidence Parc Monvert 9 rue des Flots Bleus 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 31 59 55 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T17:00:00+02:00 – 2023-07-09T18:30:00+02:00

