Boris Kalinka Résidence Parc Montvert Marseille, 8 octobre 2023, Marseille.

Boris Kalinka Dimanche 8 octobre, 17h00 Résidence Parc Montvert 15€

Boris Kalinka présente une large palette des musiques slaves, de l’Europe de l’Est, tziganes, yiddish, etc.: chants traditionnels, mélodies populaires et lyriques, csardas, extraits d’opérettes hongroises, montrant au public des morceaux de tous les coins de cette partie de l’Europe, en jouant et en s’accompagnant à l’accordéon. Une partie de son répertoire est aussi consacrée aux chants français d’inspiration slave, comme, par ex.: Ah si j’étais riche !, Nathalie, La Maritsa, et d’autres.

Résidence Parc Montvert Bât 1 A

9 rue des Flots bleus

13007 Marseille

Tarif : 15 euros, gratuit pour les moins de 14 ans

Réservation 06 14 31 59 55

